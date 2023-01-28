Мэр Челнов вручил подарки и 100 тыс. рублей новорожденной дочери мобилизованного

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев познакомился с молодой мамой Ариной и ее новорожденной дочкой Нелли — членами семьи призванного из запаса жителя Автограда. Он вручил молодой матери от города 100 тыс. рублей и подарки для малышки. Фотографиями мэр поделился в своем Telegram-канале.

«Сегодня посетил семью военнослужащего, мобилизованного в Вооруженные силы страны. Вручил от города 100 тыс. рублей молодой маме Арине <...> и подарки новорождённой дочке Нелли. Здоровья и благополучия малышке и маме!» — написал он.

Мэр заговорил шепотом, когда вынесли ребенка, так как боялся разбудить девочку.

«Чувствую себя в роли человека, который поддерживает наших детишек, появившихся на свет. В душе — особые чувства», — сказал Магдеев.

В 2023 году в Автограде сохранится поддержка семей военнослужащих — бесплатное питание детей военных в школах и бесплатное посещение их детьми детских садов, а также вручение конвертов семьям мобилизованных, в которых родился ребенок.

«Для себя посчитал важным быть рядом с семьями наших воинов. Мы находим материальные возможности, чтобы их поддержать. Находим и душевные силы, чтобы поддержать молодых мам, семьи. Дети — это большое счастье! Наше посещение таких семей, таких детей — подтверждение наших слов о том, что мы своих не бросаем», — добавил мэр.