Мэр Челнов вручил 100 тыс. рублей семье мобилизованного в связи с рождением дочери

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев побывал на выписке новорожденной малышки, которая родилась в семье мобилизованного горожанина. Фотографиями он поделился в своем Telegram-канале.

Глава семьи Фирдус был призван из запаса, сейчас он принимает участие в специальной военной операции на Украине.

«Сегодня встречал молодую маму и Амину в КДМЦ. Вручил 100 тыс. рублей от нашего города и набор с предметами первой необходимости от Республики Татарстан», — сообщил мэр.

Девочку назвали Амина. У Амины есть брат Карим. Ему 2,5 года. Сегодня он впервые увидел сестренку, которую с нетерпением ждал все дни, пока мама находилась в больнице.

Мэр города пожелал всего самого наилучшего семье Амины, добра и здоровья. С радостным событием мать Амины поздравил и глава Центрального района Челнов Эдуард Фаттахов.