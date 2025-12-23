Мэр Челнов возложил цветы к памятнику Сергея Чебнёва в Курской области

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в ходе рабочей поездки в Курскую область возложил цветы к памятнику Герою России Сергею Чебнёву.

В составе делегации с заместителем премьер-министра Республики Татарстан – полномочным представителем РТ в Российской Федерации Равилем Ахметшиным, депутатом Государственной Думы РФ Русланом Гаджиевым и руководителем Ассоциации грузоперевозчиков Михаилом Левашовым он также передал военнослужащим специальное оборудование, строительные материалы и автотранспорт.

«Передаю от наших воинов огромное спасибо всем жителям города! Также вручили новогодние подарки, письма от школьников. Бойцы чувствуют нашу помощь и поддержку: так было, есть и будет всегда», – подчеркнул Наиль Магдеев.

Совместно с делегацией из Татарстана мэр возложил цветы к памятнику Герою России Сергею Чебнёву, установленному в городе Курчатов Курской области. Напомним, памятник был открыт 12 декабря 2025 года на набережной, носящей имя героя. Отсюда открывается вид на Курскую АЭС.