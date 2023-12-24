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Мэр Челнов в преддверии Нового года вручил подарки семьям военнослужащих
В преддверии Нового года в Набережных Челнах семьям участников специальной военной операции начали вручать подарки от мэра Наиля Магдеева. Такие же наборы получат и семьи погибших воинов. Информация появилась в телеграм-канале главы города. Всего будет вручено 1,5 тыс. подарков.
Магдеев рассказал, что накануне посетил семью погибшего военнослужащего Владимира Колокольникова. За отвагу боец награжден орденом Мужества посмертно.
Наиль Магдеев пообщался с вдовой Ириной, детьми Никитой и Викторией и попросил их написать свои заветные желания.
«Мы и дальше будем оказывать практическую помощь и поддержку семьям наших воинов. Челны своих не бросают!» — написал он.
Ранее семьи военнослужащих из Челнов получали подарки от мэра к 23 Февраля, 8 Марта, Дню Победы и Дню республики.
Президент России Владимир Путин отмечал, что «семья каждого участника СВО должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты». По указу главы государства 2024-й объявлен в стране Годом семьи.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня почти 400 детей участников СВО посетили новогодний показ семейного фильма «Одна дома».
Фото: https://t.me/nabchelnyofficial
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