Почти 400 детей участников СВО посетили новогодний показ семейного фильма «Одна дома»

Сегодня в один из кинотеатров Набережных Челнов на добрый семейный фильм «Одна дома» пригласили более 380 детей из Центрального района, чьи папы сейчас защищают интересы страны в зоне СВО.

Как рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова, подарки получил каждый ребенок, а волшебство детям создали сказочные персонажи.

«Поддержка семей участников специальной военной операции — наш долг. Глаза детей, которые горят радостью, — это ни с чем не сравнимо, это дорогого стоит», — отметил глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

Поддержку оказал и местный предприниматель Рустам Гараев.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Фото: администрация Центрального района.