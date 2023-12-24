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Почти 400 детей участников СВО посетили новогодний показ семейного фильма «Одна дома»
Сегодня в один из кинотеатров Набережных Челнов на добрый семейный фильм «Одна дома» пригласили более 380 детей из Центрального района, чьи папы сейчас защищают интересы страны в зоне СВО.
Как рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова, подарки получил каждый ребенок, а волшебство детям создали сказочные персонажи.
«Поддержка семей участников специальной военной операции — наш долг. Глаза детей, которые горят радостью, — это ни с чем не сравнимо, это дорогого стоит», — отметил глава Центрального района Эдуард Фаттахов.
Поддержку оказал и местный предприниматель Рустам Гараев.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: администрация Центрального района.
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