Магдеев раскрыл судьбу футбольного стадиона в Челнах – его реконструкцию приостановили

Реконструкция футбольного стадиона в Набережных Челнах пока поставлена на паузу. Мэр города и по совместительству президент футбольного клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев отметил, что есть причины, по которым объект не будет ремонтироваться, но при этом заверил, что от него полностью не отказались.

На традиционной встрече перед стартом сезона градоначальник озвучил аргументы, по которым реконструкция стадиона станет возможной.

«Нужна хорошая, красивая игра! Чтобы зритель пришел, болел, переживал, чтобы пульс зашкаливал за 100. Тогда у нас будут аргументы сказать, что нужен обновленный стадион», — подчеркнул президент футбольного клуба.

Несмотря на «паузу», процесс улучшения стадиона ведется постоянно, например, сегодня идет работа по замене табло. До этого оно было ламповым и прослужило клубу восемь лет. Теперь же табло будет электронным. В данный момент идет его монтаж.

Также продолжается работа над проектно-сметной документацией, ориентировочно к 2024 году она будет готова.

В марте этого года Наиль Магдеев прокомментировал состояние газона на городском стадионе, где состоялся матч «КАМАЗа» и «Рубина». Руководитель города заметил, что для его подготовки было сделано все возможное с учетом погодных условий. Тогда вторая серия татарстанского дерби «Рубин» — «КАМАЗ» вновь завершилась вничью. После игры большой акцент на «отвратительное состояние газона» делали как тренеры, так и игроки.