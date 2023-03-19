Это не футбол: чем недоволен Уткульбаев, или как «Рубин» не осилил челнинский газон

«Рубин» и «КАМАЗ» сыграли вничью (0:0) в первом татарстанском дерби года Фото: rubin-kazan.ru

«Не знаю, как вообще допустили такое поле»

Переносы тренировок и домашних матчей «КАМАЗа» в Нижнекамск не помогли. Набережные Челны так и не смогли подготовить поле к главному матчу года против «Рубина». После игры большой акцент на отвратительное состояние газона делали как тренеры, так и игроки.

«Тяжело комментировать футбол в таких условиях, но, я думаю, команды проявили характер. Мы понимали, что прохладно будет, но состояние газона, мне кажется нам и хозяевам мешало. Что-то показать на этом поле было тяжело, поэтому такой футбол был: мяч в основном был вверху», – сказал после игры главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев.

После игры большой акцент на отвратительное состояние газона делали как тренеры, так и игроки Фото: rubin-kazan.ru

Полю на «КАМАЗе» специалист посвятил половину пресс-конференции, но детализировать его проблемы не стал, как и капитан «Рубина» Александр Мартынович.

«Выйдете на поле и попробуйте отдать точный пас. Это просто невозможно. Это слабо напоминало футбол. Не знаю, как вообще допустили такое поле. Сыграй мы в Нижнекамске, наверное, всем было бы лучше», – подчеркнул Мартынович.

Вообще, с трибун и телевизионной картинки челнинский газон не выглядел столь ужасающим. Визуально казалось, что в этом сезоне «Рубин» играл на полях и более плохого качества. Но именно вчерашнее состояние поля так въелось в сознание казанцев. Из-за него тренерский штаб «Рубина» был вынужден даже изменить план на игру за несколько часов до начала матча.

Юрий Уткульбаев: «Мы понимали, что прохладно будет, но состояние газона, нам и хозяевам мешало» Фото: rubin-kazan.ru

План Уткульбаева не сработал, а «Рубин» – не дожал

«Когда мы поле увидели сегодня утром, мы чуть-чуть поменяли свои планы. Но приходится подстраиваться под обстоятельства, поэтому разделили между нападающими по тайму. Рассчитывали на то, что такой футбол будет, к нему привыкнуть невозможно, его только надо принять, эти условия… И действовать по обстоятельствам. Как могли команды бились, больше на битву похоже было, я думаю, тут о футболе говорить не стоит, как таковом, как о зрелище», – заявил Уткульбаев.

Под измененным планом на игру главный тренер подразумевал выход в стартовом составе Димитара Миткова. Болгарский форвард ростом 1.88 м был призван цепляться за дальние мячи, которые на него стабильно посылали центральные защитники. Забегая вперед, у него это почти не удавалось.

«Тут о футболе говорить не стоит, как таковом, как о зрелище» Фото: rubin-kazan.ru

Да, Митков исправно опускался в центр поля и очень технично отыгрывался с полузащитниками. Зато сложно вспомнить хотя бы один момент, в котором болгарин принес пользу команде в верховых единоборствах. При не самом лучшем поле, ключевым моментом была именно борьба на втором этаже, поэтому во втором тайме вместо Димитара вышел Джоэль Фамейе.

Во вторые 45 минут инициативой больше владел «Рубин», но выжить из этого опасные моменты у казанцев не получалось. Не помогли даже любимые угловые, коих команда в этом матче заработала восемь, а план Уткульбаева с длинными забросами вперед так и не сыграл. До последних секунд в душе теплилась надежда, что «Рубин» дожмет. Но нет.

Во втором тайме вместо Димитара вышел Джоэль Фамейе Фото: rubin-kazan.ru

«Радует одно, что болельщики пришли, какие-то эмоции были»

Сразу после финального свистка «рубиновые» отправились к переполненному сектору своих болельщиков. Незадолго до игры в клубе сообщили, что ожидают увидеть в Набережных Челнах почти 1000 поклонников из Казани: кто-то из них отправился на сектор к соратникам, кто-то поддерживал команду с основных трибун. И там, и там их было очень много и хорошо слышно.

«Радует одно, что болельщики пришли, какие-то эмоции были», – сказал после игры Мартынович. «Атмосфера на матче была хорошая. Болельщикам сделали праздник, они пришли, для них спели, они посмотрели на своих ребят», – подчеркнул Уткульбаев.

«Болельщикам сделали праздник, они пришли, для них спели, они посмотрели на своих ребят» Фото: rubin-kazan.ru

К слову, обещанного аншлага на «КАМАЗе»,не случилось, но тысяч на 5-6 стадион был заполнен. И, наверное, лишь благодаря болельщикам татарстанское дерби удалось. Да, без забитых мячей и с не самым искрометным футболом, но, как уже подчеркнули в «Рубине» – на таком поле и в минусовую температуру иначе было почти невозможно.

«Впереди еще много игр, в потере очков нет никаких проблем»

Эта потеря очков стала для Юрия Уткульбаева первой после своего назначения в «Рубин». Было очевидно, что бесконечно с минимальным счетом команда побеждать не будет, хотя и вчера команда была к этому очень близка. Но ничья – тоже приобретение. И казанцы по итогам этого матча приобрели один балл.

Лишь благодаря болельщикам татарстанское дерби удалось Фото: rubin-kazan.ru

Говоря о ситуации в турнирной таблице, то до того момента, пока свои игры в туре не сыграют «Балтика» и «Алания», считать очки не стоит. В live-таблице же «Рубин» отстает от калининградцев на 3 балла, но опережает владикавказцев на 4. Свои игры конкуренты по борьбе за РПЛ сыграют уже сегодня.

«Насколько значительна эта потеря очков? Любой из конкурентов, кто приедет сюда и сыграет на таком поле, не думаю, что отсюда что-то увезут. В любом случае, готовимся дальше. Впереди еще много игр, в этом нет никаких проблем», – подытожил капитан команды.

Зато серьезно накалилась борьба, в так называемом, Кубке Эчпочмака – противостоянии трех татарстанских команд, включая «Нефтехимик». После вчерашней ничьи, «Рубин» сохранил лидерство в турнире, но уже закончил участие в нем. Больше в этом сезоне казанцы в татарстанских дерби не сыграют.

Турнирная таблица Кубка Эчпочмака Фото: 1fnl.ru

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Рубин» – 0:0 (0:0). 18 марта 2023. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». Судья – Соколов (Воронеж).

Состав «Рубина»: Дюпин (в), Самошников, Грицаенко, Мартынович (к), Тесленко, Кабутов (Бакаев, 86), Зотов, Безруков (Костюков, 86), Ломовицкий (Ашурматов, 46), Митков (Фамейе, 46), Лисакович.

Запасные: Беленов (в), Янович (в), Нижегородов, Ширяев, Попов, Апшацев, Иванов.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru