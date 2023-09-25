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Исполком Челнов озвучил дату начала отопительного сезона
В Набережных Челнах с 25 сентября стартует отопительный сезон. В первую очередь тепло будет подано в объекты социального назначения, сообщается в телеграм-канале городской администрации.
Теплом будут обеспечены детские сады, школы, учреждения здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта, молодежные организации.
В многоквартирные дома отопление будет подано с 27 сентября.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что новая неделя в Татарстане начнется с небольших дождей и сильного ветра.
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