Мэр Челнов разъяснил, что делать с высокими цифрами в счетах-фактурах ЖКУ

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании разъяснил, что делать с космическими цифрами в счетах-фактурах ЖКУ. Он поручил первому заместителю руководителя исполкома Илье Зуеву разбираться индивидуально в каждом конкретном случае.

«По каждому случаю надо разбираться с привлечением управляющей компании, — поручил Магдеев Зуеву. — Тем более у вас такая практика есть. С карандашом в руках, спокойно, с пониманием предмета. У нас никаких повышений тарифа не произошло. Тариф утверждается раз в год — он был утвержден 1 июля 2021 года. Форс-мажорных обстоятельств, связанных со значительным понижением температуры как в прошлом году, тоже не произошло. В прошлом году зима была холодная, в этом — теплее».

Магдеев отметил, что самая большая составляющая в счетах-фактурах — это теплоснабжение. При этом стоимость одной гигакалории намного ниже, чем в ряде остальных городов Татарстана и России и составляет 1758 рублей.

«Я-то знаю, о чем говорю! Сравните стоимость гигакалории в других городах. Она никак не может быть выше стоимости коммунальных услуг, чем в других городах. Значит, где-то допущена ошибка», — прокомментировал мэр недавнее исследование о том, что цены за квартплату в Челнах оказались выше московских.

В качестве примера мэр привел недавний случай в Автозаводском районе, где из-за ошибки оператора произошел сбой в счетах-фактурах за январь месяц. Жильцам домов УК «Автозаводский» принесли извинения и пообещали сделать перерасчет в следующем месяце.

«Если есть завышение, то тогда управляющим компаниям нужно взять ручку и произвести перерасчет и людям сказать, что те цифры, которые появились в счетах-квитанциях, будут пересмотрены», — резюмировал Магдеев.

Ранее исполком Челнов объяснил, почему цифры в платежках оказались выше московских, о чем сообщало ИА «Татар-информ».