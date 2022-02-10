Исполком Челнов объяснил, почему цифры в платежках оказались выше московских

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов прокомментировал нашумевшее исследование о том, что Автоград является рекордсменом по цифрам в платежках за жилищно-коммунальные услуги.

Согласно исследованию, проведенному одним из российских банков, Челнам удалось обогнать даже Москву, где среднестатистический житель платит 3475 рублей, в то время как челнинцы — 4772 рубля.

Салахов убежден, что это исследование было необъективно, причем по нескольким причинам. По его словам, все собственники Челнов получают единый платежный документ по квартплате, который содержит 21-22 услуги (где-то есть плата за лифт, где-то — за вахту). Это делается для удобства жителей, чтобы они наглядно видели объем потребленных услуг, тариф и, соответственно, начисления.

«В исследованных городах, которые были представлены вместе с городом Набережные Челны, есть города, где за одну квартиру приходит до шести платежных поручений. Например, в Москве житель получает дополнительную платежку за электричество от Мосэнергосбыта, где-то получают платежку за вывоз ТКО, где-то в платежном документе не учтены средства, перечисляемые региональному оператору за капремонт домов и многие другие позиции», — сообщил руководитель исполкома, отметив, что в Челнах все эти пункты собраны в едином платежном документе.

Салахов напомнил, что в среднем в Челнах тариф на жилищные услуги составляет 22 рубля, в Тюмени и Тольятти — 37 рублей, в Москве — 30 рублей, что также говорит о низком тарифе на жилищные услуги в Челнах.

«Тариф на воду в Челнах один из самых низких в России — 24 рубля 47 копеек за кубометр, и он не повышался уже в течение нескольких лет. Тариф на тепло — 1758 рублей за гигакалорию. И это тоже гораздо ниже тарифов в исследуемых городах», — пояснил спикер.

Отдельное внимание он обратил на то, что в исследовании не был указан объем данных, на основании которых проведен этот анализ.

«Мы не знаем, сколько было исследовано платежей — 10, 100 или 1000. Соответственно, мы не можем сказать, какой это процент от общего количества наших плательщиков — получателей жилищно-коммунальных услуг. И, соответственно, не можем сделать выводы, является ли эта информация объективной или нет», — резюмировал Салахов.