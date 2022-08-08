Мэр Челнов рассказал о случае в своей семье, когда его сын устроил пожар

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал о чрезвычайном происшествии в своей семье, когда его сын, которому на тот момент было четыре года, устроил пожар в квартире.

«Аналогичный случай, который произошел 4 августа в 43-м комплексе, случился и в моей семье. Это было в далекие 90-е годы. Прихожу с работы домой, а там едкий запах — такой, когда матрас горит, тлеет вата. У супруги спрашиваю: „На кухне что-либо подгорело?“ Супруга говорит „да“. А тут выбегает семилетняя дочка и говорит: „Папа, папа, а Рустам пожар устроил!“», — рассказал градоначальник на аппаратном совещании в исполкоме города.

По словам Магдеева, пожар произошел из-за того, что он на видном месте оставил зажигалку. «Тогда я еще курил, но уже 30 лет как бросил», — отметил он.

В итоге четырехлетний мальчик устроил пожар. Забравшись под одеяло, он чиркал блестящей зажигалкой, смотрел, как вылетают искры. От одной из них загорелось одеяло, потом матрас. Сын испугался, убежал из спальни, закрыл дверь.

Первой из-за едкого дыма всполошилась дочь, она позвала маму, которая на тот момент готовила ужин. Когда супруга зашла в комнату, там тлели обои, матрас, одеяло. В этот же день она собрала и выбросила все зажигалки в мусорное ведро, сказав, что все эти предметы не должны лежать в доступных для детей местах.

«А кого нужно было винить? Меня! Если бы моей жены не было дома, случилось бы та же трагедия, что и 4 августа, — заявил мэр. — Этот трагический случай, который прошел в 43-м комплексе, потряс каждого из нас. Я далек от мысли искать виновных и давать оценку чьим-либо действиям, но в таких трагических случаях мы, взрослые, должны делать определенные выводы. За детьми нужно смотреть, в какой бы ситуации они ни находились, будь то случаи на воде или когда ребенок забирается на подоконник и опирается на москитную сетку. Не собираюсь никого учить, искать виновных, но все подождет! И магазин подождет, и стирка белья, и прогулка на велосипеде! Такие трагические случаи должны заставлять думать о том, что взрослые должны держать на контроле своих детей. Это хрупкое счастье, которое нужно беречь. Берегите детей! Один неосторожный шаг и ребенка уже нет. Как в мирное время потерять детей? Как с этим жить на этом свете? Очень тяжело об этом говорить, но об этом говорить надо! Виноваты мы все, взрослые».

Магдеев принес соболезнования отцу и матери погибших детей.

«Горько и обидно, что произошло в нашем городе 4 августа. Приносим семье свои соболезнования. Оказываем и моральную, и организационную помощь. Но никакими поддержками детей не вернешь. Говорю это с болью в сердце», — заключил мэр.

Ранее мэр Челнов принес цветы к мемориалу в память о детях, погибших на пожаре.