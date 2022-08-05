Мэр Челнов принес цветы к мемориалу в память о детях, погибших на пожаре

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил сегодня стихийный мемориал, который расположен возле пятиэтажного дома в 43-м комплексе, где вчера при пожаре погибли дети. Цветы также возложил руководитель исполкома Фарид Салахов.

«Гибель детей — это страшная трагедия, — поделился градоначальник в своем Telegram-канале. — Вчера у нас случилась беда — в 43-м комплексе в результате пожара погибли двое детей, одному из них было 4 года, другому — 2 года».

Магдеев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших детей, а также обратился к родителям с призывом не оставлять малышей без присмотра.

«Ни на минуту, ни на секунду нельзя упускать их из поля зрения. Дети даны Всевышним. Иметь детей — это большое счастье, оно хрупкое, его нужно постоянно беречь. В данном случае мы — взрослые, воспитывающие детей и внуков, — виноваты в том, что произошло», — отметил он.

Детей похоронят в Сармановском районе Татарстана.