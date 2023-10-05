Мэр Челнов рассказал, где планируется строительство новой школы

Фото: телеграм-канал мэрии Автограда

В перспективе в Набережных Челнах будет построена новая школа. Новое образовательное учреждение планируется возвести в 22-м комплексе поселка Замелекесье. Об этом заявил мэр Наиль Магдеев во время рабочего выезда. Видео опубликовано в телеграм-канале городской администрации.

«Замелекесье — развивающийся район. Он будет нуждаться в образовательных учреждениях, в том числе отдельного внимания требуют детские сады», — отметил Магдеев.

Также градоначальник напомнил, что за 9 лет было построено 9 школ и 20 детских садов.

«Эту задачу мы решили на ближайшие годы», — отметил руководитель города.

Сегодня в России отмечается День учителя. Президент РФ Владимир Путин объявил 2023-й в стране Годом педагога и наставника. В своем Послании к Федеральному Собранию глава государства подчеркнул: «Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны, и важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя — об уважении и любви к родителям».

Ранее педагогов и ветеранов педагогического труда с их профессиональным праздником поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.