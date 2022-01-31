Мэр Челнов призвал оштрафовать заведующих детсадами, нарушивших антиковидный режим

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев подверг критике работу заведующих четырьмя детскими садами, которые нарушили антиковидные профилактические нормы. О нарушителях антиковидного режима на аппаратном совещании доложила сегодня замруководителя городского Роспотребнадзора Лемуза Нафигуллина.

«В детских дошкольных учреждениях у кого-то антисептики отсутствуют в санитарных узлах для персонала, где-то не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков», — пояснила докладчик.

Наиль Магдеев попросил представителя Роспотребнадзора направить соответствующие замечания, чтобы можно было определить, способны ли эти руководители управлять детским садом.

«Мы определимся, какие меры дисциплинарного воздействия заслуживают руководители наших дошкольных образовательных учреждений и способны ли они вообще управлять детским садом. Я так понимаю, речь идет о детских садах. Это в принципе небольшое учреждение, где можно сделать так, чтобы был идеальный порядок», — отметил мэр.

Магдеев уточнил, что учреждения, подведомственные муниципалитету, должны быть примером исполнения всех предписаний Роспотребнадзора:

«Речь идет о соблюдении элементарных санитарных правил и норм, касающихся детей. Там, где дети и подростки, требования должны быть на порядок выше. Кто-то, может быть, устал, у руководителей муниципальных учреждений этой усталости нет и не должно быть. Это объекты с массовым пребыванием детей. И на антисептики, и на обработку рук, и на другие необходимые в настоящее время инструменты, оборудования и лекарства средства есть. Здесь никаких отговорок быть не может, порядок должен быть», — заявил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в четырех детских садах Набережных Челнов — №47, №36, №12 и №13, а также в школах №22 и №37 выявлены антиковидные нарушения.