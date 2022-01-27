Четыре детсада и две школы в Челнах оштрафованы за несоблюдение антиковидных мер

В четырех детских садах Набережных Челнов — №47, №36, №12 и №13 выявлены антиковидные нарушения. Об этом на пресс-конференции в Набережных Челнах сообщил главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

«Где-то не обеспечиваются гигиенические требования по обработке рук с применением кожных антисептиков в санитарных узлах для персонала. В связи с этим должностные лица, допустившие нарушения, приглашены для составления протоколов. Соответствующие меры будут приняты», — отметил санврач.

Еще два нарушения были выявлены в школах №22 и №37, а также на двух промышленных объектах — ООО «Железнодорожный» и ООО «Агросила — сервис».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главный санврач Челнов предложил отправить работников предприятий на удаленку.