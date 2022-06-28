Мэр Челнов представил нового руководителя Центрального района: «Человек подготовленный»

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев представил нового руководителя Центрального района Эдуарда Фаттахова.

«Вы все его прекрасно знаете. Человек подготовленный, прошел хорошую управленческую школу на уровне муниципалитета, работал в исполнительном комитете. Потом очень успешно работал в Пенсионном фонде в Челнах и близлежащих районах. Успешно выполнял все те функции, которые были возложены на него», — отметил мэр.

Магдеев добавил, что Эдуард Фаттахов всегда был в числе лидеров. «Все качества управленца-руководителя у него есть. Мы ему пожелаем успехов на новой работе. Думаем, что все получится, с учетом предыдущего опыта, с учетом знания города, а также депутатской работы. Мы сделали правильный выбор. Мы возлагаем большие надежды на то, чтобы Центральный район динамично развивался», — сказал мэр.

На этом посту Эдуард Фаттахов заменил Искандара Галимова, который погиб на Камчатке во время Авачинского марафона.