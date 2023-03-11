Мэр Челнов поздравил семью военнослужащего с рождением сына

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил с рождением сына семью военнослужащего, вручил сертификат и подарки. Кадрами глава города поделился в своем Telegram-канале.

«Сегодня поздравил с рождением сына семью нашего воина Кирилла и его жену Наталью. Мальчика назвали Иваном, что означает „Божья милость“. И правда, рождение ребёнка — это всегда большая радость и огромное счастье в жизни каждой семьи. Вручил семье от города 100 тыс. рублей и подарки для новорождённого малыша. Пожелал счастья и всего самого доброго!» — рассказал Магдеев.

На выписку собралась вся семья, включая и молодого отца. Он участвует в специальной военной операции на Украине, но сейчас в отпуске. Боец вернулся, чтобы встретить жену и сына из роддома.

Мэр вручил свидетельство о рождении мальчика и подарки от республики маме новорожденного. «У нас в городе принято решение, что всем мамам новорожденных, у которых мужья выполняют свой воинский патриотический долг, вручается единовременная поддержка в размере 100 тыс. рублей», — отметил он.

Подарок вручил и депутат Госсовета РТ Марсель Мингалимов.

Ранее Наиль Магдеев рассказал о воинском духе военнослужащих из Челнов, о чем сообщал «Татар-информ».