Мэр Челнов поздравил на выписке супругу мобилизованного с рождением сына

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев побывал на выписке крошечного Савелия, сына военнослужащего, который родился несколько дней назад. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.

Малыша и его маму Карину вместе с мэром встречали заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина и депутаты Олег Николаев, Евгений Архипов и Ринат Алимбеков.

«Мы не оставляем без внимания семьи наших доблестных воинов и всегда их поддерживаем. Вручил Карине, маме малыша, 100 тыс. рублей от города и подарки от нашей республики», — написал Магдеев.

Мама ребенка заявила, что ее муж будто чувствовал — наследник вскоре появится на свет: он позвонил по телефону, и через полчаса она уже родила.

Мэр произнес речь, адресуясь супруге военнослужащего. «Сегодня большое событие, появился сын, а у бабушки четвертый внук! Мы с вами радуемся. Слава Всевышнему, что на свет появляются дети. Мы все желаем вам вырастить достойного гражданина нашей страны. Мы всегда рядом с вами, не переживайте! Ваш супруг, житель и работник города Набережные Челны, выполняет важную миссию, защищает нашу страну. Провожая наших ребят, я ему и всем ребятам сказал, что мы ваши семьи не бросим! В подтверждение наших слов мы сегодня рядом с вами», — сказал он.

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