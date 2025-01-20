Мэр Челнов после атаки БПЛА поручил провести работу с управляющими компаниями

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании прокомментировал утреннюю атаку БПЛА на Казань и поручил провести работу с управляющими компаниями на тему информирования граждан о действиях в чрезвычайных ситуациях.

«Ко всему нужно быть готовым. Еще раз нужно обратить внимание управляющих компаний, чтобы не только во внутренних чатах была информация, связанная с действиями граждан в тех или иных ситуациях, но и визуально — на каждом доме и в каждом подъезде. Вся работа, которую мы с вами определили для наших управляющих компаний, должна быть выполнена», — подчеркнул мэр.

Атаку БПЛА он назвал «попыткой [удара]». В Челнах работа продолжилась в штатном режиме.

«Я думаю, средства массовой информации все с утра посмотрели. Очередная атака беспилотных летательных аппаратов. Точнее, попытка. Все атаки отражены, республика в полной боевой готовности. Всё ритмично работает, все промышленные предприятия», — заявил Магдеев.

Ранее атаку беспилотников прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин. Он высказал мнение, что «самое правильное в такой ситуации — сохранять спокойствие».