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Общество 20 января 2025 09:22

Метшин об атаке БПЛА: «Самое правильное в такой ситуации — сохранять спокойствие»

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Сегодня утром была совершена очередная попытка атаки украинских беспилотников на промышленные предприятия Татарстана. Одна из целей — посеять панику и хаос, заявил на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин.

«Очевидно, что целью таких атак, кроме повреждения промышленных предприятий, является распространение хаоса, паники. Поэтому самое правильное в такой ситуации — сохранять спокойствие, холодную голову, продолжать работать и созидать», — подчеркнул глава столицы РТ.

Мэр также отметил, что система противовоздушной обороны сработала, с ситуацией разбираются специалисты профильных ведомств.

«Оставим эту тему специалистам и профильным ведомствам, которые сообщат о своих результатах. С инцидентами разбираются соответствующие службы, федеральные, республиканские», — заключил Метшин.

#атака БПЛА #Ильсур Метшин #Деловой понедельник
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