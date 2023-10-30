Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мэр Челнов поручил за сутки устранить воздушные пробки в батареях
В Набережных Челнах все дома получили отопление, однако от жителей продолжают поступать обращения, в основном связанные с завоздушенностью в стояках. На аппаратном совещании глава города Наиль Магдеев поручил ответственным службам оперативно отрабатывать обращения жильцов.
Мэр заметил, что обращений мало, большинство звонков о холодных батареях связаны с воздушными пробками, а это быстро решаемая проблема. Он поручил устранить ее в течение суток.
«Мы знаем, о чем мы говорим, десятками лет ими занимаемся, эти вопросы были, есть и будут. Их надо поэтапно устранять, чтобы никаких неудобств у граждан не было. Рост ОРВИ идет, и нам не надо вносить свой вклад в эту копилку, просьба отрабатывать. Даже если у одной семьи нет тепла», — сказал руководитель Автограда.
В конце сентября отопление было подано в детские сады, школы и социальные объекты. В начале октября стали подавать тепло в жилой фонд. Тогда Магдеев разъяснял, зачем включают отопление в теплую погоду.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»