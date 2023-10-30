Мэр Челнов поручил за сутки устранить воздушные пробки в батареях

В Набережных Челнах все дома получили отопление, однако от жителей продолжают поступать обращения, в основном связанные с завоздушенностью в стояках. На аппаратном совещании глава города Наиль Магдеев поручил ответственным службам оперативно отрабатывать обращения жильцов.

Мэр заметил, что обращений мало, большинство звонков о холодных батареях связаны с воздушными пробками, а это быстро решаемая проблема. Он поручил устранить ее в течение суток.

«Мы знаем, о чем мы говорим, десятками лет ими занимаемся, эти вопросы были, есть и будут. Их надо поэтапно устранять, чтобы никаких неудобств у граждан не было. Рост ОРВИ идет, и нам не надо вносить свой вклад в эту копилку, просьба отрабатывать. Даже если у одной семьи нет тепла», — сказал руководитель Автограда.

В конце сентября отопление было подано в детские сады, школы и социальные объекты. В начале октября стали подавать тепло в жилой фонд. Тогда Магдеев разъяснял, зачем включают отопление в теплую погоду.