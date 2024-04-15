Мэр Челнов поручил специалистам проводить ямочный ремонт без выходных

В Набережных Челнах продолжается ямочный ремонт дорог. На аппаратном совещании начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов сообщил, что на сегодня выполнены работы на площади 926 квадратных метров. Бетонный асфальт запущен с 3 апреля.

Мэр Наиль Магдеев прокомментировал, что после большого количества осадков, таяния снегов очень много работы. И по капитальному ремонту — тоже, но он начнется чуть позже.

«Работы много. Настало время активно, в том числе в субботние и воскресные дни, проводить ямочный ремонт. Это задача №1 сегодня. Работаем по технологии, чтобы никаких замечаний в этой части не было. Дороги очень важны сегодня с учетом боле 400 тысяч транспорта в городе. Наступило время привести всё в рабочее состояние после зимнего периода», — поручил градоначальник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Наиль Магдеев призвал отремонтировать дороги в Челнах, разбитые при строительстве трассы М7.