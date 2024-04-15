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Магдеев призвал отремонтировать дороги в Челнах, разбитые при строительстве трассы М7
Часть дорог в Набережных Челнах за короткое время пришли в негодное состояние — они были повреждены при строительстве федеральных трасс. На аппаратном совещании мэр Автограда Наиль Магдеев поручил коллегам обратиться в Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ для поддержки в части восстановления дорожного полотна.
«У нас есть дороги, которые пришли в непригодное состояние из-за вывоза инертных материалов с нижнего бьефа. Вы не стесняйтесь, обращайтесь в Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ. Вышестоящих начальников тоже можно побеспокоить», — отметил Магдеев.
Дороги в городе разбиты большегрузами.
«Мы за то, чтобы федеральные дороги строились, мы видим, как меняется облик республики, мы двумя руками. Спасибо руководству страны, что строится объезд Нижнекамска и Набережных Челнов. Но часть городских дорог, к сожалению, пришла за короткое время в плачевное состояние из-за большегрузов», — пояснил градоначальник.
Ранее глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов заявил, что после строительства крупных федеральных трасс местные дороги будут восстановлены.
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