Мэр Челнов поручил подготовить общественные пространства города к летнему сезону

В преддверии санитарно-экологического двухмесячника, который стартует 1 апреля, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил уделить надлежащее внимание содержанию парков и скверов в городе.

«Все мы причастны к тому, чтобы город был чистым, опрятным и аккуратным. Давайте предметно этим займемся. Каждое муниципальное учреждение должно убраться на своей прилегающей территории. Они, эти территории, немаленькие, я имею в виду школы, детсады, поликлиники. Рядом с ними есть парки, скверы, места массового пребывания граждан, у нас большое количество общественных пространств. Мы их достаточно неплохо содержали в зимний период. Можно хорошую оценку выставить. Зимой они были доступны, освещены. Сейчас наступает весенне-летний период, подготовка должна быть соответствующая, уборка территорий должна выполняться. Парки и скверы занимают большую площадь в нашем городе. У нас высокий уровень озеленения, больше чем [в среднем] по Республике Татарстан», — поручил мэр.

Силами Горзеленхоза необходимо продолжать работу по обрезке деревьев и кустарников. «Это тоже работа весеннего и зимнего периода. И мы видим, что эта работа идет. Обращаю внимание на привидение в порядок после зимнего периода ваших территорий. В начале апреля установится хорошая погода и появится возможность выйти и начать приводить в порядок наш город. Чистота и порядок зависят от каждого из нас», — поручил мэр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что резиновые покрышки с улиц Челнов готов принять нижнекамский шинный центр «Кама».