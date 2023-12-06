Мэр Челнов подарит четырехлетней девочке куклу и коляску на Новый год

Мэр Набережных Челнов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Волшебное дерево установлено в мэрии Автограда. Наиль Магдеев снял шарик с пожеланием ребенка из семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию.

Четырехлетняя девочка Дарина Фархутдинова попросила у Деда Мороза куклу и коляску. Также Наиль Магдеев зачитал пожелание еще от одной юной жительницы Автограда.

«Меня зовут Аделя Гарифуллина. Мне 4 года. У меня очень большая семья и заботливая мама. Я очень люблю лошадей и мечтаю об этой игрушке — пони „Радуга Дэш“. Дедушка, будь счастлив!» — написала девочка.

Всего депутаты и чиновники исполнят 70 желаний. Подарки будут доставлены детям из центра «Асылташ».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Владимир Путин выполнит желания трех юных россиян. Так, девочка по имени Ксения писала, что мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей. Другая девочка мечтает посетить озеро Байкал. В третьей записке, которая досталась Путину, мальчик из Костромской области написал, что мечтает посетить Эрмитаж.