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Мэр Челнов подарит четырехлетней девочке куклу и коляску на Новый год
Мэр Набережных Челнов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Волшебное дерево установлено в мэрии Автограда. Наиль Магдеев снял шарик с пожеланием ребенка из семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию.
Четырехлетняя девочка Дарина Фархутдинова попросила у Деда Мороза куклу и коляску. Также Наиль Магдеев зачитал пожелание еще от одной юной жительницы Автограда.
«Меня зовут Аделя Гарифуллина. Мне 4 года. У меня очень большая семья и заботливая мама. Я очень люблю лошадей и мечтаю об этой игрушке — пони „Радуга Дэш“. Дедушка, будь счастлив!» — написала девочка.
Всего депутаты и чиновники исполнят 70 желаний. Подарки будут доставлены детям из центра «Асылташ».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Владимир Путин выполнит желания трех юных россиян. Так, девочка по имени Ксения писала, что мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей. Другая девочка мечтает посетить озеро Байкал. В третьей записке, которая досталась Путину, мальчик из Костромской области написал, что мечтает посетить Эрмитаж.
Фото, видео: телеграм-канал мэрии Автограда.
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