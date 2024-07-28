Мэр Челнов передал спецтехнику и оборудование морякам-черноморцам в Севастополе

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев передал спецтехнику и оборудование морякам-черноморцам. Сегодня он находится с рабочей поездкой в городе-герое Севастополе.

«Встретился с командиром корабля „Набережные Челны“, принял участие в принятии воинской присяги в нашей подшефной воинской части Черноморского флота. Передал специальную технику и оборудование морякам-черноморцам», — рассказал руководитель города на своих страницах в социальных сетях.

Наиль Магдеев также встретился с командующим Черноморского флота ВМФ России Сергеем Пинчуком. Вместе с полномочным представителем РТ в РФ — заместителем Премьер-министра РТ Равилем Ахметшиным возложил цветы к мемориалу погибших воинов.

«Мы и дальше будем поддерживать шефские связи с Черноморским флотом», — подчеркнул Магдеев.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.