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Мэр Челнов передал спецтехнику и оборудование морякам-черноморцам в Севастополе
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев передал спецтехнику и оборудование морякам-черноморцам. Сегодня он находится с рабочей поездкой в городе-герое Севастополе.
«Встретился с командиром корабля „Набережные Челны“, принял участие в принятии воинской присяги в нашей подшефной воинской части Черноморского флота. Передал специальную технику и оборудование морякам-черноморцам», — рассказал руководитель города на своих страницах в социальных сетях.
Наиль Магдеев также встретился с командующим Черноморского флота ВМФ России Сергеем Пинчуком. Вместе с полномочным представителем РТ в РФ — заместителем Премьер-министра РТ Равилем Ахметшиным возложил цветы к мемориалу погибших воинов.
«Мы и дальше будем поддерживать шефские связи с Черноморским флотом», — подчеркнул Магдеев.
Фото: Telegram-канал Наиля Магдеева. Видео: пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
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