Мэр Челнов лично передаст гуманитарную помощь солдатам в Ростове-на-Дону

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отправится в Ростов-на-Дону, чтобы лично передать собранную гуманитарную помощь военнослужащим.

«Сбором занимаются представители исполкома города и городского совета», — рассказала «Татар-информу» начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова.

«Городом Набережные Челны будет оказана шефская помощь военнослужащим Вооруженных Сил нашей страны, которые с достоинством и честью выполняют поставленные перед ними задачи», — отметила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что музей-заповедник Елабуги отправил помощь на Донбасс.