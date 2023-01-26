Мэр Челнов отреагировал на случай с сожжением Корана в Европе

Люди должны брать ответственность за свои поступки и не переступать тонкую грань в вопросах межнациональных и межконфессиональных отношений, нарушение которой может привести к действиям, шокирующим весь мир. Такими мыслями поделился мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на сегодняшней сессии Горсовета.

«Видите, что в мире происходит. Вот свежие случаи, которые говорят о том, как можно взбудоражить весь мир теми [действиями], которые имеют место быть. Я имею в виду Швецию и всё, что связано с сожжением Корана. Во всех наших действиях и поступках нужно быть ответственными людьми. Это очень тонкая грань, которую мы должны соблюдать, и это важный вопрос, требующий постоянного внимания и поддержки», — отметил мэр.

О сохранении и поддержке национальных культур и традиций, состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений, миграционной ситуации рассказал заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

Докладчик напомнил, что с 2010 года в Челнах создан Совет по взаимодействию с религиозными и общественными организациями. Всего в Автограде действуют 11 воскресных школ и 22 национальных объединения. Они размещаются на базе Дома дружбы народов «Родник». Каждая из общин имеет свою комнату, организуются встречи земляков, а дети на родном языке могут изучать традиции и обычаи своего народа.

Мэр поручил достойно провести Год национальных культур и традиций, которым объявлен 2023 год в Татарстане Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Его торжественное открытие в Автограде запланировано на завтра, 27 января, в ДК «Энергетик».

Магдеев отметил, что в Набережных Челнах не только проводятся отдельные мероприятия, но и направляются серьезные ресурсы на поддержку национальных общин. Так, в прошлом году был капитально обновлен сам Дом дружбы народов «Родник». Сегодня здание включает зрительный зал, где могут разместиться до 210 человек, хореографический зал, конференц-зал и зал торжеств.

«Сегодня здание заиграло новыми красками. Помните, два года назад наш коллега — депутат Виталий Агапов выступал. Были выделены финансовые ресурсы, и сегодня обновленный ДДН „Родник“ во всей красе служит укреплению межнациональных отношений в нашем дружном городе. Есть все возможности развивать язык, культуру, общаться, дружить, проводить мероприятия, показывать свою культуру и достижения», — уверен мэр.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов осудил осквернение Корана в Европе. Он направил письма послам Швеции и Нидерландов в России, выразив возмущение по поводу надругательства над священной книгой мусульман в этих странах.