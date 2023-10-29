Мэр Челнов осмотрел сгоревший накануне отель Kamarooms

Сегодня мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев осмотрел последствия вчерашнего пожара в отеле Kamarooms. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/nail_magdeev

Наиль Магдеев встретился с дружным коллективом во главе со Светланой Гомберг. Она показала очаг возгорания – он располагался на первом этаже отеля. Мэр застал коллектив в момент обеда и поинтересовался настроением коллектива.

«Обсудили дальнейшие действия по скорейшему восстановлению здания отеля. Окажем необходимую практическую помощь и поддержку. Челны своих не бросают!» – отметил он.

Фото: t.me/nail_magdeev

Напомним, накануне утром пламя объяло отель на Московском проспекте. Загорелись кровля и утеплитель на третьем и четвертом этажах здания.

Огнеборцы эвакуировали из здания 71 человека, жертв удалось избежать. К тушению пожара привлекались 81 человек и 25 единиц техники.

В свою очередь прокуратура организовала проверку.