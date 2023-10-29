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Мэр Челнов осмотрел сгоревший накануне отель Kamarooms
Сегодня мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев осмотрел последствия вчерашнего пожара в отеле Kamarooms. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
Наиль Магдеев встретился с дружным коллективом во главе со Светланой Гомберг. Она показала очаг возгорания – он располагался на первом этаже отеля. Мэр застал коллектив в момент обеда и поинтересовался настроением коллектива.
«Обсудили дальнейшие действия по скорейшему восстановлению здания отеля. Окажем необходимую практическую помощь и поддержку. Челны своих не бросают!» – отметил он.
Напомним, накануне утром пламя объяло отель на Московском проспекте. Загорелись кровля и утеплитель на третьем и четвертом этажах здания.
Огнеборцы эвакуировали из здания 71 человека, жертв удалось избежать. К тушению пожара привлекались 81 человек и 25 единиц техники.
В свою очередь прокуратура организовала проверку.
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