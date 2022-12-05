Магдеев о поездке в Лисичанск: «Кто побывал там, начинают по-другому ценить жизнь»

Помощь жителям Лисичанска, новые выплаты женам мобилизованных за рождение детей и рост заболеваемости Covid-19 обсудили сегодня на деловом понедельнике в Набережных Челнах. Мэр Наиль Магдеев рассказал, как сам побывал на днях в полуразрушенном городе на Луганщине.

Наиль Магдеев в командировке в Лисичанск ознакомился с условиями, в которых организуется горячее питание жителям города Фото: nabchelny.ru

«После всего увиденного ценность бытия рассматривается по-другому»

На совещании Наиль Магдеев напомнил, что команда из Набережных Челнов во главе с предпринимателем Рустамом Гатиным уже более двух месяцев реализует проект по организации горячего питания для жителей Лисичанска.

«Лисичанск закреплен решением руководства страны за Республикой Татарстан. И это не случайно: мы знаем, какие бои проходили в этом городе. Челнинцы, как люди ответственные, не стоят в стороне. Организовано горячее питание для жителей Лисичанска. Ранее там проживало более 100 тыс. жителей, теперь 30 тыс. — дети, женщины, люди старшего поколения. Безусловно, все они нуждаются в материальной, моральной и продовольственной поддержке», — отметил мэр.

Магдеев рассказал и об условиях, в которых работают челнинцы. Он назвал их «неимоверно тяжелыми».

«Я посмотрел, как работает челнинская команда парней. Они настоящие герои, говорю это без преувеличения. Я посмотрел своими глазами, руками потрогал. Увидел, почувствовал ту атмосферу. В стотысячном городе перебои с газом, водой, светом, идут восстановительные работы, многие объекты социальной инфраструктуры разрушены. Люди испытывают серьезные лишения. Сложная там ситуация. Это нужно увидеть. И после всего увиденного ценность бытия и жизни рассматривается по-другому», — сказал Магдеев.

По словам мэра, в Лисичанске всего 9 градусов ниже нуля, но при этом дует промозглый ветер. Всё это влияет на самочувствие и здоровье жителей. Однако челнинцы продолжают свою социальную миссию.

«Наши парни делают важное богоугодное дело. И у них это получается. Более двух месяцев эта работа организована. За счет средств города мы покупаем продовольствие здесь и направляем в Лисичанск», — добавил мэр.

Резюмируя сказанное, мэр отметил, что вернулся из Лисичанска «с тяжелым сердцем».

«Там нет предприятий, которые бы работали. Крупный нефтеперерабатывающий завод не работает, стекольный завод не работает — эти объекты практически полностью разрушены. Крупнейший Лисичанский завод резинотехнических изделий и шахты, где добывали уголь, тоже не работают. Людям некуда идти на работу. Ценить нужно то, что есть. У нас работа есть — а это источник жизни и дохода. Можете себе представить: здоровые крепкие мужики ходили на работу, получали заработную плату, а сегодня идут в центры оказания материальной помощи и получают горячую пищу. Это и морально тяжело, и с точки зрения материального достатка. Кто побывал там, начинают по-другому ценить жизнь. Я душой и сердцем почувствовал, насколько это непросто. Какая это может быть жизнь, когда снаряды над головой летают?» — задался вопросом мэр.

«Это наша обязанность и долг как граждан России – оказать помощь и поддержку»

Очередную партию гуманитарного груза планируется направить из Набережных Челнов в Лисичанск 20-25 декабря. Это будет третья по счету из Автограда.

«Наша обязанность и долг как граждан России – оказать помощь и поддержку. Мы, как второй крупный город в республике, будем оказывать всестороннюю поддержку», — пообещал Магдеев.

В общей сложности из Набережных Челнов в Лисичанск направлено более 150 тонн гуманитарного груза, не считая продовольствия для группы Рустама Гатина.

Мэр поблагодарил за помощь и поддержку всех жителей Набережных Челнов, которые собирают теплые вещи и необходимые предметы для взрослых и детей.

«Я убедился, что все это строго учитывается и справедливо распределяется. Мы эту гуманитарную работу будем продолжать, а также оказывать шефскую помощь нашим воинам. Например, сегодня во второй половине дня будем отправлять автомобили нашей действующей части, где служат мобилизованные воины. Эта поддержка постоянная. Вы знаете, что мы довольно серьезные ресурсы выделяем на эти цели. Закупаем необходимое оборудование, средства связи и ряд специальных устройств, чтобы поддержать наших мобилизованных воинов», — пояснил Магдеев.

Кроме того, мэр напомнил, что семьям мобилизованных челнинцев выплачивают денежные компенсации на проезд детей в общественном транспорте, а также их освободили от имущественных налогов. Помимо этого, дети мобилизованных освобождены от платы за посещение детских садов, кружков в учреждениях спорта, культуры, образования, школьники получают бесплатное питание.

Мэр поблагодарил за помощь и поддержку всех жителей Набережных Челнов, которые собирают теплые вещи и необходимые предметы для взрослых и детей Фото: nabchelny.ru

«Понимаем, как трудно маме, когда кормилец и муж находится на передовой»

На аппаратном совещании прозвучало, что в Набережных Челнах 28 жен мобилизованных воинов получат материальную поддержку в 100 тыс. рублей за рождение ребенка. Две из них уже родили — одна мальчика, другая девочку.

«Мы эту материальную помощь вручаем при выписке, сразу в руки, наличными, чтобы никаких хождений и бюрократии не было. Это из серии „Своих не бросаем“. Эти слова должны подкрепляться реальными делами. В Челнах так и делается», — подчеркнул Мадеев.

Мэр Автограда уточнил, что в городе тщательно ведется учет будущих мам.

«Провожая мобилизованных у ДК „Энергетик“, я обещал им как мэр и офицер запаса, что семьи будем поддерживать. Я за свои слова отвечаю, обещания мы подкрепляем серьезными финансовыми ресурсами. Где мы их находим — это наш вопрос. Понимаем, как трудно маме, когда кормилец и муж находится на передовой», — прокомментировал Магдеев.

Накануне в Набережных Челнах состоялась выписка нового жителя города. Молодой отец, призванный по частичной мобилизации, сейчас проходит боевое слаживание на полигоне Казанского танкового училища. В честь радостного события ему дали сутки, чтобы повидать семью. На днях он отправится на следующий этап боевого слаживания.

Наиль Магдеев поздравил семью военнослужащего с рождением малыша Фото: nabchelny.ru

«Он (мобилизованный, — прим. Т-и) до отправки успел подержать на руках сына. Мы вместе с мамами радуемся, когда на свет появляются дети. В преддверии Нового года обязательно найдем дополнительные финансовые ресурсы, чтобы поддержать семьи», — пообещал мэр.

Магдеев обратился к сотрудникам учреждений, которые сопровождают выписку из роддома и регистрацию рождения детей, обеспечить достойный уровень сервиса для мам с новорожденными детьми.

«Всех мам встречают из роддома мужья, а мам, чьи мужья мобилизованы, у роддома не встречают. Поэтому мы должны держать под контролем эти вопросы и оказывать всемерную помощь и поддержку», — резюмировал Магдеев.

Ильгизар Бариев: «Было 82 заболевших, за истекшую неделю — уже 100. Коронавирус никуда не ушел» Фото: nabchelny.ru

«Коронавирус рядом с нами, ничего упрощать нельзя»

Еще один острый вопрос для Набережных Челнов – рост числа горожан, заболевших коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей отмечается рост на 18 случаев, доложил главный санитарный врач Ильгизар Бариев.

«Было 82 заболевших, за истекшую неделю — уже 100. Коронавирус никуда не ушел», — отметил санврач.

Мэр Наиль Магдеев отметил, что «динамика пока не в нашу пользу».

«Если кто-то успокоился и думает, что все нормально, вынужден разочаровать: коронавирус рядом с нами, ничего упрощать нельзя. Мы это видим и по количеству случаев. В целом идет рост», — сказал он, призвав горожан ревакцинироваться.

Руководитель Горздрава Набережных Челнов Александр Николаев доложил, что за весь период пандемии коронавируса в городе зарегистрировано более 27 тыс. случаев коронавируса. Показатель составляет 5201,8 случая на 100 тысяч населения. Рост выше республиканского значения на 1,8%. Сейчас в Автограде продолжаются проверки в школах, детских садах на предмет выявления заболевших.

Магдеев напомнил, что зданию инфекционки почти 40 лет и здесь ни разу не было капитального ремонта Фото: nabchelny.ru

«Болезнь пришла, ее нужно лечить»

На фоне роста заболеваемости коронавирусом Магдеев поручил досрочно начать ремонт блока «Г» в инфекционной больнице.

«Как мы договорились, нужно с учетом складывающейся эпидобстановки изучить вопросы, связанные с началом работ на блоке „Г“ — там, где мельцеровские боксы, где необходимо проводить работу по капитальному ремонту. Нужно завершить работы в ближайшие месяцы по блоку „А“ и в ближайшее время начинать работу по блоку „Г“», — отметил он.

При этом лечебный процесс ни в коем случае не должен прерываться, а количество коек не должно уменьшаться.

«Сегодня необходимо разумно подойти, чтобы делу не навредить. У нас количество обращений меньше не становится. Самое главное, чтобы своевременная помощь не страдала. Болезнь не может ждать начала капитального ремонта или его конца. Болезнь пришла – ее нужно лечить», — сказал градоначальник.

Магдеев напомнил, что зданию инфекционки почти 40 лет и здесь ни разу не было капитального ремонта.

«Это очень непросто, когда в действующем лечебно-профилактическом учреждении проводится ремонт. Если бы здание было неэксплуатируемым, там проблем бы не было. Но здесь условия оказания медицинской помощи, и нам нужно находить возможность, не останавливая этот процесс, параллельно вести капитальный ремонт», — пояснил мэр Набережных Челнов.