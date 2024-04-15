Мэр Челнов о субботниках в городе: «До идеального порядка пока далеко»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании призвал сотрудников исполкома усилить уборку в городе и не перехваливать себя.

Начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов доложил, что во время субботника 13 апреля активное участие приняли сотрудники управляющих компаний, предприятий и организаций, председателей ТОС. Коллектив администрации Автозаводского района совместно с сотрудниками Росприроднадзора, «Проминдустрии» приняли участие в очистке от мусора береговой линии реки Кама и парка Прибрежный, работники «Электротранспорта» произвели очистку от мусора вдоль трамвайных путей по проспекту Камаз.

Однако мэр не сильно впечатлился проведенной работой. Он отметил, что в городе много работы и до идеального порядка еще очень далеко.

«Сильно пока не хвалите, а то сами себя перехвалите. Работу только начали, ее в городе очень много. Мусор этот нам никто не принес, он рукотворный. „Благодаря“ высокой культуре мы пожинаем плоды того, что сегодня есть. Пока это только начало. Особых результатов, если приглядеться, я, как руководитель города, не вижу. Есть хорошие примеры, но они единичные», — сказал мэр.

Магдеев также заметил, что многие коллективы откликнулись на просьбу провести работу по очистке территорий. Однако некоторые, по словам мэра, «чего-то ждут».

«Ждать не нужно, нужно начинать с себя. Пока я только прошу. Но мы не можем до бесконечности наблюдать ряд территорий, где пока до идеального порядка далеко. Сделали на рубль, говорим на 10. Должно быть наоборот. Побольше давайте будем работать», — заключил мэр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах очистили озеро Лесное в парке Прибрежный, где пройдет благоустройство.