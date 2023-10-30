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Мэр Челнов о сгоревшей гостинице: «В самые короткие сроки вернем объект в эксплуатацию»
Пострадавшая набережночелнинская гостиница Kamarooms будет восстановлена в ближайшие сроки, а ее владельцам муниципалитет окажет всю необходимую помощь. Об этом во время аппаратного совещания заявил мэр Автограда Наиль Магдеев.
Отель Kamarooms был открыт в 2014 году, номерной фонд составляет 108 номеров. Накануне глава города побывал в здании, где произошел пожар.
«Мы вчера осмотрели само здание. В самые короткие сроки его можно привести в рабочее состояние. Самое важное, что не пострадали люди в ходе чрезвычайного происшествия, — [вот] это. Всё остальное можно отремонтировать, восстановить», — отметил мэр.
Наиль Магдеев подчеркнул, что отель — один из лучших в Набережных Челнах, имеет четыре звезды, у него всегда стопроцентная загрузка, а у оказываемых здесь услуг — высокое качество.
«Хороший персонал, дисциплинированные, воспитанные. Хорошая кухня, достойные условия для проживания. Достойный сервис, спа-центр — всё, что должно быть в хорошем звездочном отеле, — там есть. Я специально не говорю „было“. Всё это в большей части сохранено, пострадали несколько номеров, мы их увидели своими глазами», — пояснил Магдеев.
Мэр также подчеркнул, что отель — частный бизнес, однако всё, что происходит в городе, касается всех людей, и что в таких ситуациях нельзя оставаться безучастными.
«Обязательно окажем помощь и поддержку, ведь чужой беды не бывает. Пострадали несколько номеров, мы их увидели. В самые короткие сроки вернем данный объект в эксплуатацию», — сказал он.
Глава города поручил всем ответственным ведомствам и службам связаться с руководством отеля для оказания помощи и поддержки.
Накануне Наиль Магдеев вместе с руководителем исполкома Фаридом Салаховым и заместителем руководителя исполкома Наталией Кропотовой приехал поддержать коллектив отеля Kamarooms. Вчера весь день в отеле шла уборка: 60 сотрудников с раннего утра приводили в порядок помещения.
Владелица отеля Светлана Гомберг показала очаг возгорания — он располагался на первом этаже отеля. На втором этаже из трех конференц-залов пострадал лишь один, другие два — в удовлетворительном состоянии. Номера на этом этаже также пострадали лишь частично.
«Мы хотим, чтобы город не пугали этим событием. Мы встанем! Мы максимально быстро проведем ремонт», — отметила хозяйка гостиницы в разговоре с мэром.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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