Мэр Челнов о праздновании Нового года в период спецоперации: «Одно другому не мешает»

Помощь мобилизованным и их семьям, подготовку к Новому году и возможность проведения новогоднего корпоратива у госслужащих обсудили сегодня на совещании в мэрии Набережных Челнов. В числе прочего градоначальник рассказал, как лично навестил мобилизованных челнинцев в Белгородской области.

Наиль Магдеев: «В целом боевой дух, настроение имеет место быть. Понятно, что там полевые условия, полевая кухня и палаточный лагерь. Но это воинская служба» Фото: nabchelny.ru

«У воинов челнинский характер, он чувствуется»

В минувшие выходные мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев побывал в Белгородской области, куда отправились мобилизованные челнинцы на второй этап боевого слаживания. Несмотря на непогоду, градоначальник отметил хорошее расположение духа у военнослужащих.

«В целом боевой дух, настроение имеет место быть, — поделился градоначальник. — Понятно, что там полевые условия, полевая кухня и палаточный лагерь. Но это воинская служба. Общаясь длительное время, я ни у кого из них не заметил в глазах растерянности, неуверенности — это челнинский характер, он чувствуется. Они — дети и внуки первостроителей города».

Прибывшие из Автограда гости передали не только привет от жителей полумиллионного города, но и шефскую помощь, а это более 90 тонн груза, в который вошли спальные мешки, генераторы, продукты питания, питьевая вода — все то, что необходимо на передовой.

Магдеев пообщался с призванными из республики воинами. По его словам, достаточно много ребят не только из Набережных Челнов, но и из Казани, Заинска, Высокой Горы, Апастово. В общей сложности сформировано три батальона. Военнослужащих из Татарстана здесь условно называют «Казанский полк».

Первым делом, сойдя с вертолета, Магдеев поинтересовался питанием ребят. Ему сказали, что питание полноценное, а бойцы полностью экипированы и ни в чем не нуждаются. Позже он убедился в этом лично.

Магдеев пообщался с призванными из республики воинами. По его словам, достаточно много ребят не только из Набережных Челнов, но и из Казани, Заинска, Высокой Горы, Апастово Фото: nabchelny.ru

Также Магдеев добавил, что с руководством Центрального военного округа, воинскими частями группировки российских войск «Центр» налажено хорошее взаимодействие.

«Пока они проходят боевое слаживание, а в ближайшее время отправятся туда, куда их определит командование. Дух у наших парней — боевой. И дальше от имени всех горожан и по поручению Президента Татарстана будем оказывать помощь и поддержку, где бы они ни находились», — заверил мэр.

Он добавил, что мобилизованных челнинцев сегодня 816 человек, не считая добровольцев батальонов «Алга» и «Тимер». «Более 1 тыс. человек выполняют боевые задачи», — резюмировал мэр.

Накануне из Челнов к мобилизованным второй группы в Казанское танковое училище и «Казань Экспо» были направлены автобусы с семьями родственников Фото: nabchelny.ru

«В трудные времена проходим проверку на прочность, за нами стоят судьбы людей»

Магдеев призвал работников исполкома активнее помогать семьям военнослужащих, не откладывать в долгий ящик решение их проблем и не создавать видимость продуктивной деятельности. Кроме того, мэр пообещал найти дополнительную помощь тем, у кого сложилась непростая жизненная ситуация.

Он напомнил, что город системно занимается поддержкой семей мобилизованных с начала мобилизации: это единовременные выплаты воинам, обмундирование и вещмешки, освобождение их детей от платы за детсад, питание в школах и многое другое. Однако необходимо усилить адресную помощь.

«Есть хорошая фраза: “Своих не бросаем”. Именно в такие времена мы проходим проверку на прочность. Кто-то ее проходит, кто-то — нет. За ней стоят жизни и судьбы людей. Мы с такой жизненной позиции должны работать. Это касается помощи по всем линиям: по образованию, по делам молодежи, по социальной защите. Без проволочек, пожалуйста. У семей воинов бывают разные жизненные ситуации. Нужно брать жизненные проблемы, которые возникают в той или иной семье, и оперативно их решать. Не пытаться решать, а решать! Не хватает ресурсов? Придите ко мне, дайте знать, всё найдем для отдельно взятой семьи. Просьба: с пониманием и полной ответственностью относиться к поддержке наших воинов и их семей», — подытожил градоначальник.

Челнинцев сопровождали и главы районов города — Винер Харисов, Фидарис Хабибуллин и Эдуард Фаттахов. Они поехали не с пустыми руками, а взяли с собой гостинцы — чак-чак Фото: nabchelny.ru

«В это время важна материальная, моральная и человеческая поддержка»

Накануне из Челнов к мобилизованным второй группы в Казанское танковое училище и «Казань Экспо» были направлены автобусы с семьями родственников.

Челнинцев (всего их было 87 человек) сопровождали и главы районов города — Винер Харисов, Фидарис Хабибуллин и Эдуард Фаттахов. Они поехали не с пустыми руками, а взяли с собой гостинцы — чак-чак.

«Организовали выезд жен, родителей, семей, взяли с собой сладкие подарки. Как оказалось, воины тоже любят сладости. Поддержка важна особенно в такое непростое время, когда мужчина из гражданской жизни становится военным. Безусловно, сегодня это задача номер один — материальная, моральная и человеческая поддержка», — прокомментировал Магдеев.

«Новогодние подарки, утренники, Дед Мороз, Снегурочка — все так, как должно быть. У нас хватает финансовых ресурсов» Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

«Мы отобрать Новый год не имеем права!»

Еще одной темой на аппаратном совещании стало празднование Нового года в Набережных Челнах. Магдеев поручил провести главный из зимних праздников полноценно. По его словам, необходимо оформить в новогоднем стиле город, центральную елку и провести новогодние мероприятия для детей.

Новогоднее оформление на площади Азатлык уже началось, ведется монтаж гирлянд на проспектах города, доложил первый замруководителя исполкома Илья Зуев. «В том же объеме проводим работы по оформлению города к Новому году», — отреагировал Магдеев.

«Все детские утренники, новогодние елки, елки мэра города также будут проведены в штатном режиме. Рамиль Марванович тоже слышит», — обратился он к начальнику Управления образования и по делам молодежи Рамилю Халимову.

«Новый год в первую очередь — для детей. Мы этот праздник отобрать не имеем права. Поэтому наша с вами задача — оказывать внимание нашим детям и в детских садах, и в школах. Новогодние подарки, утренники, Дед Мороз, Снегурочка — все так, как должно быть, — обратился он к замам. — У нас хватает финансовых ресурсов».

Магдеев напомнил, что город не оставляет без внимания мобилизованных и оказывает финансовую поддержку военнослужащим на передовой.

«В первый раз отвезли более 100 тонн продуктов питания и обмундирования для наших воинов. На прошлой неделе состоялась моя третья поездка. Мы в этом плане финансовые ресурсы находим. Поэтому и праздники для города будем проводить, и поддержку нашим воинов оказывать. Одно другому не мешает! Лишать праздника детей мы не будем», — резюмировал Магдеев.

«Мы на уровне исполнительного комитета никогда корпоративы не проводили — ни в мирное время, ни в условиях специальной военной операции» Фото: nabchelny.ru

«Руководитель города всех поздравит, скажет спасибо. Вот весь наш корпоратив»

При этом в исполкоме Набережных Челнов не планируют устраивать новогодний корпоратив. «Мы на уровне исполнительного комитета никогда корпоративы не проводили — ни в мирное время, ни в условиях специальной военной операции. Никто из руководства исполкома корпоративов проводить не будет. Это исключено. Соберем наш коллектив, как обычно, 30 декабря. Руководитель города всех поздравит, скажет спасибо. Вот весь наш корпоратив», — подчеркнул Магдеев.

По словам градоначальника, Новый год — семейный праздник, поэтому каждый сотрудник исполкома или мэрии проведет его в своей семье.

«Никаких разговоров и спекуляций на эту тему быть не должно, — отрезал он. — Никогда мы на эти цели никакие средства не выделяли, и не тратили, и не собираемся. Каждый решает сам для себя. Посчитает собраться — соберется, не посчитает — не соберется. У каждого есть голова на плечах. По каждому поводу давать указания взрослым людям нет необходимости. У каждого есть жизненный опыт, люди понимают, как нужно поступать».

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась в период с 21 сентября по 28 октября. Призвать для службы в зоне проведения спецоперации планировалось 300 тыс. резервистов, однако, как сообщил Президент РФ Владимир Путин, количество мобилизованных в итоге составило 318 тыс. человек за счет растущего числа добровольцев.