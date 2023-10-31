Мэр Челнов о мечети-долгострое: «Всё должно получаться в нашем многонациональном городе»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сегодня проверил строительство Соборной мечети, расположенной на проспекте Сююмбике. Фото и видеокадры публикует Telegram-канал мэрии.

«В летний период активно поработали, думаю, что все заметили перемены, которые произошли. Слава Всевышнему, получается. И на православной гимназии получается, и на Соборной мечети. Всё должно получаться в нашем многоконфессиональном и многонациональном городе. По-другому быть не может», — заверил мэр.

Мечеть по проекту состоит из пяти этажей. У нее будет пять куполов и четыре минарета. Объект рассчитан на 3,2 тыс. человек, но на праздничных мероприятиях вмещаемость может составить около 4 тыс. верующих. В ноябре текущего года из Санкт-Петербурга приедут 28 витражей. В декабре начнется их монтаж в мечети, он продлится до мая.

Мэр предложил перед началом зимнего сезона провести на территории мечети субботник — закрыть временно окна полиэтиленом, который затем будет заменен.

Решение о строительстве культового сооружения неподалеку от мэрии было принято 31 год назад, еще в 1992 году. Тогда ему дали название в честь последней правительницы Казанского ханства «Сююмбике». Осенью 2009 года состоялась торжественная закладка первого камня, а в 2010-м приступили к первому этапу строительства.

Согласно проекту, Соборная мечеть Челнов должна стать самой высокой в Татарстане. Высота двух из четырех минаретов составит 76 метров. Мечеть возводится на деньги меценатов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что верующий пожертвовал 30 млн рублей на строительство Соборной мечети в Челнах.