Мэр Челнов: Новогодние праздники прошли без чрезвычайных происшествий

Новогодние праздники в Набережных Челнах прошли без чрезвычайных происшествий. Мэр Наиль Магдеев на аппаратном совещании озвучил итоги празднования Нового года в Автограде.

«Утром с руководителями правоохранительных органов пообщались, все праздники прошли без эксцессов, без чрезвычайных происшествий. Так и должно быть, чтобы праздники ничто не омрачало», — сказал он.

Помимо этого, во время рождественских морозов Магдеев поручил всем городским службам работать с учетом холодной погоды.

«Во время понижения температур объекты с массовым пребыванием граждан должны быть на контроле. Это касается БСМП, стационаров больниц. В Челнах работают более 80 школ, 100 детских садов, социально-культурные учреждения. Везде нужно организовать дежурство, при необходимости обращаться в НЧТС и „Челныводоканал“. Пока ожидается понижение температур», — сказал градоначальник.

В Челнах после массового отравления работников завершились проверки заводских столовых, о чем сообщал «Татар-информ».