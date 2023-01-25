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Официальная хроника
25 января 2023  19:27

Минниханов навестил военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале Казани

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Минниханов навестил военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале Казани
Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов навестил военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале Министерства обороны РФ в Казани. 

«Эшелон прибыл 22 января. Всего 85 военнослужащих, приехавших из зоны проведения специальной военной операции. Среди них как жители Татарстана, так и других регионов Российской Федерации», – рассказали в пресс-службе руководителя республики. 

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Отмечается, что у всех пациентов состояние стабильное, организовано необходимое лечение по профилю. Рустам Минниханов осмотрел несколько палат и оценил условия, которые созданы для прохождения лечения бойцов. Президенту доложили о полном наличие всех медикаментов и бытовых принадлежностей. 

Во время беседы с руководителем республики пациенты поблагодарили медицинских работников за заботу и оказываемую им помощь.

Военный госпиталь в Казани – одно из самых современных лечебных учреждений, был открыт в 2022 году. Объект укомплектован ведущим медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать помощь по всем направлениям.
#Рустам Минниханов
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