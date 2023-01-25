Минниханов навестил военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов навестил военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале Министерства обороны РФ в Казани.
«Эшелон прибыл 22 января. Всего 85 военнослужащих, приехавших из зоны проведения специальной военной операции. Среди них как жители Татарстана, так и других регионов Российской Федерации», – рассказали в пресс-службе руководителя республики.
Отмечается, что у всех пациентов состояние стабильное, организовано необходимое лечение по профилю. Рустам Минниханов осмотрел несколько палат и оценил условия, которые созданы для прохождения лечения бойцов. Президенту доложили о полном наличие всех медикаментов и бытовых принадлежностей.
Во время беседы с руководителем республики пациенты поблагодарили медицинских работников за заботу и оказываемую им помощь.