Минниханов навестил военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале Казани

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов навестил военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале Министерства обороны РФ в Казани.

«Эшелон прибыл 22 января. Всего 85 военнослужащих, приехавших из зоны проведения специальной военной операции. Среди них как жители Татарстана, так и других регионов Российской Федерации», – рассказали в пресс-службе руководителя республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Отмечается, что у всех пациентов состояние стабильное, организовано необходимое лечение по профилю. Рустам Минниханов осмотрел несколько палат и оценил условия, которые созданы для прохождения лечения бойцов. Президенту доложили о полном наличие всех медикаментов и бытовых принадлежностей.

Во время беседы с руководителем республики пациенты поблагодарили медицинских работников за заботу и оказываемую им помощь.

Военный госпиталь в Казани – одно из самых современных лечебных учреждений, был открыт в 2022 году. Объект укомплектован ведущим медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать помощь по всем направлениям.