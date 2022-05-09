Мэр Челнов Наиль Магдеев: «9 мая — священная дата в истории нашего Отечества»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил фронтовиков, тружеников тыла, ветеранов Великой Отечественной войны и всех горожан с днем Великой Победы.

«9 мая — священная дата в истории нашего Отечества. 77 лет назад полной победой над фашистской Германией завершилась Великая Отечественная война. Фашизм стал главным виновником величайшей трагедии ХХ века, которая по сей день невыносимой болью отзывается в сердцах представителей всего прогрессивного человечества», — говорится в обращении, опубликованном на сайте мэрии Автограда.

Магдеев отметил, что во всей России нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Сегодня миллионы россиян с портретами близких ежегодно встают в ряды «Бессмертного полка», чтобы отдать дань памяти тем, кто своим мужеством отстоял свободу и независимость Родины.

По его словам, из Челнов на войну ушли более 14 тыс. солдат, 3 тыс. из которых награждены боевыми орденами и медалями, а 11 получили высокое звание Героя Советского Союза. Труженики тыла помогали фронту в годы тяжелейших для страны испытаний.

«Сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не дожил до триумфального мая 1945 года. Память о них навсегда останется в наших сердцах и будет бережно передаваться из поколения в поколение. Выражаем глубочайшую признательность нашим ветеранам за счастье победного мая, за возможность жить, работать и учиться в свободной процветающей стране!» — отметил мэр.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы.