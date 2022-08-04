«Для бойцов купили рации и бинокли»: музей-заповедник Елабуги отправил помощь на Донбасс

В ближайшие дни из Татарстана на Донбасс отправится партия помощи российским военным. Необходимую амуницию, лекарства и продукты собрал и направил в штаб Общероссийского народного фронта коллектив Елабужского государственного музея-заповедника. Как проходили сборы ценного груза и когда состоится его отправка: подробности в «Татар-информе».

Сотрудники Елабужского музея-заповедника собрали полтонны ценного груза для бойцов и мирных жителей Донбасса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Помощь Донбассу необходима как никогда»

Полтонны ценного груза готовится к отправке на Донбасс из Татарстана. Это то, что собрали для бойцов и мирных жителей сотрудники Елабужского музея-заповедника. Через несколько недель груз сначала отправится в Москву, а уже оттуда на территорию ДНР и ЛНР.

«Вот уже несколько недель в России существует проект, который вышел из стен Общероссийского народного фронта. Он называется "Все для победы!". Благодаря этому проекту предприятия и жители России приносят в штаб народного фронта те предметы, которые необходимы нашим солдатам, нашим ребятам», – рассказала сопредседатель татарстанского исполкома Общероссийского народного фронта Гульзада Руденко.

Гульзада Руденко: «Мы надеемся, что Елабужский музей-заповедник станет примером для остальных предприятий республики» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продукты, предметы личной гигиены, медикаменты, одежда и обмундирование – все то, что может пригодиться мирным жителям Донбасса и нашим бойцам на линии фронта. Поддержка россиян и татарстанцев необходима солдатам как никогда раньше, уверены в Общероссийском народном фронте.

«Мы надеемся, что Елабужский музей-заповедник станет примером для остальных предприятий республики. Ведь никто из сотрудников не сказал "нет", все помогли тем, чем смогли. То, что мы привезли сюда, не стоит больших денег. Нам хочется, чтобы поток помощи продолжался», – добавила Гульзада Руденко.

«Покупали все – берцы, куртки, футболки, палатки. В приоритете были рации и бинокли» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для бойцов зрение и слух – самое главное, поэтому отправляем рации и бинокли»

Всю необходимую помощь солдатам и жителям Донбасса коллектив музея собрал буквально за четыре дня, рассказал заместитель гендиректора Елабужского государственного заповедника Александр Деготьков. В мероприятии были задействованы все 168 человек – кто-то помог деньгами, некоторые приобрели обмундирование в специальных магазинах.

«Покупали все – берцы, куртки, футболки, палатки. В приоритете были рации и бинокли. Ведь зрение и слух для бойцов – это главное. На все ушло около 60 тысяч рублей», – рассказал Деготьков.

Александр Деготьков рассказал, что в сборе был задействован весь коллектив музея-заповедника – 168 человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В дальнейшем руководство музея планирует привлекать к сбору гуманитарной помощи и его посетителей. Учитывая, что за год елабужскую достопримечательность посещают более полумиллиона человек, вклад в победу будет очень значительным, уверен заместитель гендиректора.

«Это очень простое и в то же время воодушевляющее занятие. Конечно же, мы будем обращаться и к посетителям», – резюмировал Александр Деготьков.

Как помочь солдатам и куда нужно обращаться?

Чтобы помочь бойцам, участвующим в спецоперации на Украине, достаточно зайти на сайт народного фронта. Обмундирование и продукты можно принести и в штаб, который расположен в Казани на улице Патриса Лумумбы, 4.

«Несколько раз к нам обращались жители Казани и приносили все необходимое для наших солдат на фронте. Однажды нам принесли генератор, а он, надо понимать, стоит немалых денег. То есть люди хотят и готовы помочь», – рассказала член Общероссийского народного фронта в Татарстане Лиана Файзуллина.

Тот, кто хочет помочь Российской армии на Украине, может выбрать на сайте народного фронта конкретное подразделение и направить помощь именно его бойцам.