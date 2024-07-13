Мэр Челнов и волонтеры: в Татарстане пройдет марафон «Вступай в армию Победы!»

В 12-часовом телемарафоне «Вступай в армию Победы!» примут участие вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и министра труда и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Также ожидается участие глав районов и городов республики, в числе которых будет и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Запланированы и включения из других регионов России.

Акция пройдет на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» в понедельник, 15 июля. Она стартует в 8 часов утра и продлится до 20 часов.

К марафону присоединятся бабушки-волонтеры, медики, которые спасают жизни военных, и дети-волонтеры, а также собственно участники специальной военной операции. Герой России Расим Баксиков станет соведущим акции.

Заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, станет гостем студии ТНВ. Гостями студии «Болгар радиосы» станут заслуженные артисты РТ Фирдус Тямаев, Ильсия Бадретдинова и Рифат Зарипов. Также предполагается участие вокальной группы ветеранов СВО «Добробат».

В ходе марафона татарстанцам расскажут о мерах поддержки бойцов и их семей, кому полагаются повышенные выплаты от республики, как заключить контракт и получить до 1,5 млн рублей.

Кроме того, зрителям представят выставку уникальной продукции, которую Татарстан производит для передовой. Предполагается провести дегустацию сухих пайков, которые для военных изготавливают в Балтасинском районе РТ.

Будут показаны фильмы из цикла «Наши Герои», а также репортажи корреспондентов ТНВ из зоны спецоперации. Планируются и прямые включения оттуда.

Транслировать марафон будут в том числе в официальной группе ТНВ в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте канала.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.