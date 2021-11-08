Мэр Челнов: Более 90% ковид-больных в реанимациях не привиты от коронавируса

Более 90% тяжелобольных пациентов, находящихся в реанимациях Набережных Челнов, не были привиты от коронавирусной инфекции, что привело к серьезным последствиям для их здоровья. Об этом на аппаратном совещании заявил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Люди, которые не посчитали своим долгом привиться, сегодня они пожинают горькие плоды, иногда уже далеко от нас, в другом мире, к сожалению. Но каждый сам выбирает свою судьбу», — отметил мэр.

Ситуация в системе здравоохранения Набережных Челнов напряженная, нагрузка на медперсонал не уменьшается, количество обращений остается по-прежнему высоким, медики работают круглосуточно без выходных дней и праздников.

Магдеев подчеркнул, что с учетом сложившейся обстановки органы власти Управления Набережных Челнов примут дополнительные решения в области ограничительных мер, о которых в минувшую субботу заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

На совещании в Доме Правительства Президент РТ Рустам Минниханов анонсировал ужесточение антиковидных мер. Так, через две недели планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Ограничения призваны пресечь распространение Covid-19 в республике.

Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Регионы могут продлить режим после 7-го числа исходя из текущей эпидситуации. В Татарстане решили не продлевать нерабочие дни,.