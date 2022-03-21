Линар Закиров: Все хозяйства Бугульминского района полностью обеспечены зерном

Все хозяйства Бугульминского района Татарстана полностью обеспечены семенами зерновых, зернобобовых и крупяных культур. Проблем в ближайшем обозрении не предвидится. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Бугульмы Линар Закиров.

В Бугульме посевная площадь составляет более 58 тыс. гектаров, из них более 12 тыс. — это технические культуры, более 14 тыс. — кормовые.

«Семена подорожали, однако аграрии заблаговременно успели приобрести их. Зерном все хозяйства района полностью обеспечены, в общей сложности это 8,9 тыс. тонн зерна, или 129% потребности всего района», — сообщил начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Ильдар Исмагилов.

По словам Исмагилова, до конца марта в некоторые КФХ будут завезены закупные семена подсолнечника, сахарной свеклы и кукурузы.

На посевных работах планируется задействовать 182 единицы техники — это тракторы, почвообрабатывающие и посевные агрегаты. Готовность техники составляет 99%. Основная техника, которая будет задействована на полевых работах, при рациональной организации труда позволит провести сев в двухнедельный срок.

Мэр Бугульмы добавил, что в Республике Татарстан посевные площади планируется сохранить на уровне 2021 года — почти 3 млн гектаров.

В субботу на совещании в Доме Правительства глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров отметил, что Татарстан на 115% обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, подбираются альтернативные варианты завозных семян среди сортов отечественной селекции. Совещание в режиме ВКС провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.