Зяббаров: Татарстан на 115% обеспечен семенами зерновых, проблем не предвидится

В 2022 году в Татарстане сохранится прежний объем посевных площадей — 2,72 млн га, однако из-за отсутствия переходящего запаса кормов планируется увеличение кормового клина. Об этом, а также обеспеченности семенами, удобрениями и подготовке техники к весенним полевым работам на совещании в Доме Правительства рассказал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

Мероприятие в режиме ВКС со всеми районами РТ провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам Зяббарова, в этом году на одну условную голову скота необходимо заготовить свыше 40 ц кормовых единиц, что составит полуторагодовой запас.

На сегодняшний день, добавил Зяббаров, Татарстан на 115% обеспечен семенами зерновых, зернобобовых и крупяных культур. В то же время решается проблема приобретения покупных семян, законтрактованные объемы по свекле, подсолнечнику и кукурузе уже к концу месяца будут завезены в полном объеме. Кроме того, подбираются альтернативные варианты таких семян среди сортов отечественной селекции.

Также в республике 478,8 тыс. га засеяно озимыми культурами. Ох состояние на 94% площадей оценивается как хорошее и удовлетворительное.

Затрагивая тему удобрений и подготовки к весенним полевым работам, Зяббаров отметил, что в Татарстане накоплено 48,4 кг д.в./га удобрений, что ниже, чем в 2021-м, — 58,5 кг д.в./га. Тем не менее до конца апреля весь согласованный объем по аммиачной селитры будет отгружен хозяйствам и поставщикам.

По оценкам главы Минсельхозпрода, основная техника, которую планируется задействовать в весенних полевых работах, позволит провести сев в течение двух недель. Сейчас уже подготовлено 97% тракторов, 99% сеялок, 93% посевных комплексов и 99% культиваторов. Необходимо привести в готовность еще примерно 200 тракторов.

Чтобы провести весенние полевые работы на должном уровне, в Татарстане закуплено запчастей на сумму 1,95 млрд рублей. Это позволило подготовить основной парк техники. Однако здесь отмечаются и некоторые сложности, связанные с повышением цен на запчасти до 50%, а также на сельхозтехнику — на 30–50%. Для предотвращения срыва работ создан штаб, который ежедневно мониторит поставки средств защиты растений, удобрений, семян, запчастей. В случае необходимости прорабатываются альтернативные варианты решения.

К настоящему моменту хозяйствам удалось приобрести 689 единиц техники на сумма 2,4 млрд рублей. Также проводится работа с лизинговыми компаниями, в том числе с «Росагролизингом».

Если у хозяйства нет технического потенциала для своевременного проведения сева, ему рекомендуется воспользоваться помощью механизированных отрядов. В общей сложности в республике работают восемь таких групп, которые оказывают услуги по посеву и почвообработке и внесению удобрений.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжать контролировать ситуацию в сфере обеспеченности семенами, а также всем необходимым для проведения весенних полевых работ на полях республики», — отмечается в сообщении пресс-службы руководителя РТ.