Мэр Бугульмы пообещал решить проблему с общественным транспортом в этом году

Мэр Бугульмы Линар Закиров заявил, что проблема общественного транспорта в городе будет решена уже в 2022 году.

«Мы столкнулись с этой проблемой осенью 2021 года, решение наметили на этот год», — отметил докладчик на отчетной сессии, которая прошла в здании молодежного центра «Дворец молодежи».

По словам Закирова, основная причина остановки предприятия — отсутствие средств на обновление и техническое обслуживание подвижного состава. В настоящее время перевозчик пригородных маршрутов временно обслуживает и город, однако это не выход из положения.

«Для того чтобы решить транспортный вопрос, снять социальную напряженность среди населения, сохранить существующую маршрутную сеть, для соблюдения графика и интервала движения, городу в настоящее время требуются порядка 20 автобусов. Также необходимы субсидии для компенсации выпадающих доходов транспортному предприятию», — обозначил мэр пути решения вопроса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошлом месяце впервые за пять лет в общественном транспорте Бугульмы был увеличен проезд​​​​​​​. Также в городе провели открытый конкурс на перевозку пассажиров по городским автобусным маршрутам и заключили новый муниципальный контракт.