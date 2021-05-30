Мэр Бугульмы на праймериз «ЕР»: Именно мы с вами формируем законодательный парламент РФ

Мэр Бугульмы и Бугульминского района РТ Линар Закиров принял участие в праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в будущий состав депутатов Госдумы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Глава муниципалитета проголосовал на счетном участке в спорткомплексе «Юность», поблагодарил всех неравнодушных к судьбе своего района и страны бугульминцев.

«Я благодарю всех, кто в этот день принял участие в предварительном голосовании. Это важное решение, важный выбор. Именно мы с вами формируем законодательный парламент нашей страны и выбираем депутатов, которые будут отстаивать интересы избирателей и республики в Государственной Думе Российской Федерации», — сказал Линар Закиров.

Глава добавил, что сегодня в Бугульминском муниципальном районе свои двери для избирателей открыли 16 участковых счетных комиссий. В районе работают шесть счетных участков в Карабаше, Березовке, Зеленой Роще, Малой Бугульме, Наратлах и Подгорном.

В городе жители могут проголосовать на десяти участках, организованных в школах №3, 4, 8, 13, 5, 11, 16, спортивном комплексе «Юность», гимназиях №7 и 14.

Сегодня в Татарстане проходит очное предварительное голосование партии «Единая Россия». В республике открыто 557 счетных участков. Голосование продлится до 20.00.

Фотографии предоставлены пресс-службой Бугульминского района РТ.