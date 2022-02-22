Мэр Альметьевска разъяснил, куда надо обращаться по поводу больших счетов за ЖКХ

Самым частым вопросом, который задают мэру Альметьевска горожане, является начисление ежемесячной оплаты в счетах-фактурах за услуги ЖКХ. Тимур Нагуманов в прямом эфире разъяснил, к кому надо обращаться по поводу высоких цифр в платежках, и почему они возникают.

По словам спикера, заявки принимает департамент ЖКХ, также обращения можно написать лично главе или руководителю исполкома.

Нагуманов напомнил, что самые большие цифры в платежках за отопление, и это связано с температурами на улице. Счета-фактуры за услуги ЖКХ были выставлены за период с 15 декабря по 15 января. Именно в это время, по словам главы, в районе было холоднее, чем в аналогичный период в прошлом месяце. Поэтому и в квитанциях начисления могут быть больше.

«Однако, безусловно, если у вас возникают сомнения в правильности начисления и в объективности начисления этих цифр, вы можете обратиться в Департамент ЖКХ, либо обращайтесь в директ к руководителю исполкома города Айнуру Исхакову, либо можете писать мне. Мы вас переадресуем, и специалисты с вами свяжутся для того, чтобы проверить эти начисления», — объяснил глава муниципалитета.

Ранее в Госжилинспекции РТ объяснили, почему в январе выросли счета за отопление.