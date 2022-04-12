Мэр Альметьевска: Остро стоит вопрос по паводку, держим ситуацию на контроле

Сезонные паводки – это острый вопрос для Альметьевска, особенно после сильных снегопадов этой зимой. Так, в районе уже зарегистрировано несколько случаев подтоплений, рассказал в прямом эфире мэр Альметьевска Тимур Нагуманов.

«От жителей поступали обращения по сезонному паводку, — отметил он. — В этом году зима была обильная на снегопады, снега очень много сформировалось на полях. Последние несколько недель мы наблюдаем активное таяние снега, тем более когда ночью плюсовая температура, этот процесс кратно усиливается».

По словам Нагуманова, за последнюю неделю зафиксировано девять случаев подтоплений, которые происходили и в городе, и в сельских поселениях.

«На данный момент, все сообщения отработаны и каких-то критических случаев, которые нам бы не удалось отработать, мы не наблюдаем. Предотвратить проблему удалось благодаря слаженной работе городских служб. В сельских поселениях главы были также подготовлены. Ситуацию держим на контроле. В течение предстоящей недели ситуация будет требовать нашего пристального мониторинга», — сказал глава.

Также Тимур Нагуманов сообщил о старте санитарно-экологического двухмесячника. В следующую субботу, 23 апреля, состоится общегородской субботник.

«В городе снега практически не осталось, поэтому уже сегодня можно и нужно выходить для чистки улиц на местах. Обращаю внимание, что все учреждения и предприятия города и района работу на своих прикрепленных территориях начали и обязательно продолжат», — отметил он.

Так же, МУП «ГУАД» и «Татнефтедор» начали работу по уборке придорожной полосы. Под особый контроль взят вопрос ямочного ремонта, добавил Нагуманов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов постоянно контролировать ситуацию с паводками.