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Ру Тат
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Политика
9 апреля 2022  12:19

Минниханов поручил главам районов постоянно контролировать ситуацию с паводками

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов, а также Минтрансу РТ и МЧС держать на постоянном контроле паводковую ситуацию в республике.

«Надо реагировать быстро. Важно обеспечить безопасность граждан в период паводка, усилить разъяснительную работу с населением, обеспечить все необходимое для работы», - передает слова Минниханова пресс-служба Президента РТ.

На субботнем совещании в Доме Правительства Татарстана руководитель республики подчеркнул, что в соцсетях уже поступают сообщения о подтоплениях. Затапливает тротуары и подземные переходы, отдельные подъезды, участки во дворах и пригородных поселках. Под водой оказались три низководных моста.

#Благоустройство #паводки #МЧС #Рустам Минниханов
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