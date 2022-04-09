Минниханов поручил главам районов постоянно контролировать ситуацию с паводками

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов, а также Минтрансу РТ и МЧС держать на постоянном контроле паводковую ситуацию в республике.

«Надо реагировать быстро. Важно обеспечить безопасность граждан в период паводка, усилить разъяснительную работу с населением, обеспечить все необходимое для работы», - передает слова Минниханова пресс-служба Президента РТ.

На субботнем совещании в Доме Правительства Татарстана руководитель республики подчеркнул, что в соцсетях уже поступают сообщения о подтоплениях. Затапливает тротуары и подземные переходы, отдельные подъезды, участки во дворах и пригородных поселках. Под водой оказались три низководных моста.