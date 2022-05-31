Мэр Альметьевска: На благоустройство дорог в поселке для многодетных нужно 200 млн рублей

Поселок для многодетных семей в Альметьевске нуждается в благоустройстве дорог и газификации участков. Только для выполнения первого пункта городу требуется 200 млн рублей, рассказал в прямом эфире глава района Тимур Нагуманов.

Он отметил, что в России пока не разработано ни одной программы по благоустройству инфраструктуры поселков для многодетных, несмотря на то, что участки данным семьям выделяются на федеральном уровне.

Несмотря на сложности, в населенном пункте постепенно появляется инфраструктура. Так, например, в этом году будут газифицированы участки. «Вопрос с газом по всем улицам поселка для многодетных удастся решить. Возможно, часть объектов останется на следующий год, но львиная доля будет сделана в этом году», — отметил спикер.

Помимо этого, МУП «ГУАД» проведет грейдирование дорог в микрорайоне М-4.

«Постараемся привести дороги в нормальное состояние, насколько это возможно. Что касается отсыпки дорог, то срока решения по ним нет. Нам более или менее понятно, сколько на это нужно финансов. В настоящее время мы с командой ищем ресурсы — это порядка 200 млн рублей. В бюджете района их нет. Государственных специальных программ тоже не существует. Но я уверен, что решение постепенно найдется, как с газом», — пообещал Нагуманов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в микрорайоне для многодетных в Альметьевске появится новая врачебная амбулатория.