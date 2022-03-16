В микрорайоне для многодетных в Альметьевске появится новая врачебная амбулатория

В 2022 году в Альметьевске планируется строительство долгожданной врачебной амбулатории в микрорайоне для многодетных семей «Алсу». Работы будут вестись в рамках национального проекта, рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов во время прямого эфира в Telegram-канале.

«На данный момент нами идет подбор земельного участка, решаются вопросы с коммуникациями», — отметил он.

Также в текущем году будет продолжен капитальный ремонт стационара центральной районной больницы. На эти цели направлено 155 млн рублей.

«И также мы в ближайшее время надеемся приступить к строительству приемно-диагностического отделения ЦРБ. Это будет уже новый суперсовременный корпус. На эти цели пока выделена часть средств — порядка 200 млн рублей. Работы начнутся в ближайшее время. После завершения нашего большого плана ЦРБ кардинально преобразится и станет суперсовременной больницей с точки зрения материально-технического обеспечения», — сообщил градоначальник.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м, после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса, их цели были скорректированы.