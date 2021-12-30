Мэр Альметьевска исполнил новогоднее желание «Жемчужины Татарстана-2021»

Фото: пресс-служба Альметьевского района

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов поздравил Тамару Осину, обладательницу титула мисс «Жемчужина Татарстан-2021», с наступающим Новым годом. Эмоциями от посещения он поделился в прямом эфире в соцсети Instagram.

«Я побывал в гостях у одной нашей очень интересной девочки. Тамаре уже 18 лет, она очень крутая. Тамара — чемпион России по скоростному слалому, добивается невероятных успехов. Съездили к ней домой, исполнили ее давнюю мечту. Такие эмоции на самом деле дорогого стоит», — сказал мэр.

Тимур Нагуманов пожелал девушке дальнейших успехов не только в спорте, но и в учебе и музыке, а также посоветовал не останавливаться перед трудностями и, самое главное, быть счастливой. В преддверии Нового года он подарил ей планшет. Глава района поинтересовался планами на будущее. На что Тамара с уверенностью ответила: «Побеждать!».

По информации пресс-службы Альметьевского района, Тамара Осина родилась 14 мая 2003 года в Альметьевске. Окончила коррекционный класс школы №19.

У Тамары была боязнь высоты. Но вопреки этому мама нашла тренера, которая научила ее кататься на горных лыжах и преодолевать свой страх. В феврале 2021 года Тамара стала чемпионкой II Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады России по зимним видам спорта. Она завоевала золото в категории «супергигант» и бронзу — в «гиганте».

В декабре 2021 на Всероссийских соревнованиях Специальной олимпиады по горнолыжному спорту Тамара вновь заняла призовые места: высшую награду за слалом и серебро — в «супергиганте».

Недавно, 18 декабря, Тамара Осина стала мисс «Жемчужина Татарстана-2021». 23 декабря ее наградили в номинации «Спортсмен года».

Тамара — разносторонняя личность. Девушка увлекается не только спортом, но и хореографией. Она неоднократно занимала первые места по танцам в школе и на республиканских конкурсах. Сейчас пробует себя и в музыке, осваивая игру на фортепиано.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава Альметьевска исполнил новогодние мечты двух детей на «Елке желаний». «Я поучаствовал, было трогательно, волнительно, очень для меня ценно. На самом деле перед Новым годом, когда ты не сам работаешь Дедом Морозом, а немножко ему помогаешь, это очень круто!» — сказал он.